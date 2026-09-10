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Принт-картридж тип SP C360HE (7K) черный Ricoh SP C360DNw/SP C360SNw/SP C360SFNw/SP C361SFNw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принт-картридж тип SP C360HE (7K) черный Ricoh SP C360DNw/SP C360SNw/SP C360SFNw/SP C361SFNw

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Принт-картридж тип SP C360HE (7K) черный Ricoh SP C360DNw/SP C360SNw/SP C360SFNw/SP C361SFNw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SP C360DNw, SP C360SNw, SP C360SFNw, SP C361SFNw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332645
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SP C360DNw, SP C360SNw, SP C360SFNw, SP C361SFNw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х11
Вес, г.
510

Описание товара Принт-картридж тип SP C360HE (7K) черный Ricoh SP C360DNw/SP C360SNw/SP C360SFNw/SP C361SFNw

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Принт-картридж тип SP C360HE (7K) черный Ricoh SP C360DNw/SP C360SNw/SP C360SFNw/SP C361SFNw




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SP C360DNw, SP C360SNw, SP C360SFNw, SP C361SFNw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж тип SP C360HE (7K) черный Ricoh SP C360DNw/SP C360SNw/SP C360SFNw/SP C361SFNw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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