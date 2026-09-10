Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328549
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Описание товара Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0)
Кабель видео VCOM — это надежное и качественное устройство, предназначенное для передачи видеосигналов. Бренд VCOM известен своими высокими стандартами и доступными решениями в области кабелей и аксессуаров. Этот кабель обеспечивает стабильное соединение и высокую четкость изображения, что делает его идеальным выбором для использования в домашних кинотеатрах, презентационных системах или при подключении различных мультимедийных устройств. Изготовленный с использованием высококачественных материалов, кабель VCOM гарантирует долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая плавную и безупречную передачу данных на протяжении долгого времени. Независимо от ваших потребностей, кабель видео VCOM станет надежным помощником в создании комфортной и высокотехнологичной аудиовизуальной среды.
Кабель видео VCOM — это надежное и качественное устройство, предназначенное для передачи видеосигналов. Бренд VCOM известен своими высокими стандартами и доступными решениями в области кабелей и аксессуаров. Этот кабель обеспечивает стабильное соединение и высокую четкость изображения, что делает его идеальным выбором для использования в домашних кинотеатрах, презентационных системах или при подключении различных мультимедийных устройств. Изготовленный с использованием высококачественных материалов, кабель VCOM гарантирует долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая плавную и безупречную передачу данных на протяжении долгого времени. Независимо от ваших потребностей, кабель видео VCOM станет надежным помощником в создании комфортной и высокотехнологичной аудиовизуальной среды.
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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