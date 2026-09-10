Кронштейн для телевизора Kromax DIX-24 черный 15"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax DIX-24 черный 15"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX DIX-24 BLACK надёжно удержит экран размером 15-55 дюйма и весом 35 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -12°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 66. 5-444 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX DIX-24 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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