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Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 1 год [J01YPDE0E03R] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 1 год [J01YPDE0E03R] (электронный ключ)

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Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 1 год [J01YPDE0E03R] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 580 руб.  1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299868
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Panda
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 1 год [J01YPDE0E03R] (электронный ключ)

Описание

Гораздо больше, чем просто антивирус: базовая защита Вашего ПК от вирусов, троянов, червей, шпионов, хакеров и других угроз.

 

Ключевые характеристики:

  • Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
  • Защитите себя в любое время в любом месте.
  • Защитите себя от всех видов известных и неизвестных угроз.
  • Защитите ваши беспроводные сети от хакеров и вторжений.
  • Защитите себя от онлайн-мошенничества.
  • Восстановите ваш ПК в случае атаки.
  • Защитите ваши подключения и Wi-Fi сеть.
  • Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Защитите себя от всех видов известных и неизвестных угроз Установите Panda Dome Essential и забудьте о проблемах безопасности. Удалите вирусы и любые другие виды угроз или вредоносных программ с вашего компьютера и ноутбука с Windows или Mac, смартфона или планшета с Android™, других мобильных устройств с iOS. Основная антивирусная защита для безопасности Ваших устройств в реальном времени. Защитите ваши беспроводные сети от хакеров и вторжений Panda Dome Essential содержит двунаправленный файервол для защиты Вашей Wi-Fi сети от вторжений и нежелательных соединений. Спокойно общайтесь в чате, делитесь фотографиями и видеофайлами, читайте Ваши любимые логи или просто посещайте различные сайты.

Защитите себя от онлайн-мошенничества Panda Dome Essential также защищает Вас от онлайн-мошенников, кражи персональных данных, фишинговых атак и других видов преступной деятельности.  

Восстановите Ваш ПК Утилита лечения в безопасном режиме для экстренных и критических ситуаций, особенно в том случае, если Ваш компьютер не загружается из-за вирусов. Неограниченное использование: поделитесь ею с Вашими друзьями и близкими. Защитите ваши подключения и Wi-Fi сеть Panda Dome Essential обнаруживает уязвимости в Вашей Wi-Fi сети и помогает защитить Вас от хакеров. Кроме того, Вы получите советы и рекомендации для повышения уровня безопасности вашей сети.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.  

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать

 

Отзывы о товаре Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 1 год [J01YPDE0E03R] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panda
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Гораздо больше, чем просто антивирус: базовая защита Вашего ПК от вирусов, троянов, червей, шпионов, хакеров и других угроз.

 

Ключевые характеристики:

  • Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
  • Защитите себя в любое время в любом месте.
  • Защитите себя от всех видов известных и неизвестных угроз.
  • Защитите ваши беспроводные сети от хакеров и вторжений.
  • Защитите себя от онлайн-мошенничества.
  • Восстановите ваш ПК в случае атаки.
  • Защитите ваши подключения и Wi-Fi сеть.
  • Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Защитите себя от всех видов известных и неизвестных угроз Установите Panda Dome Essential и забудьте о проблемах безопасности. Удалите вирусы и любые другие виды угроз или вредоносных программ с вашего компьютера и ноутбука с Windows или Mac, смартфона или планшета с Android™, других мобильных устройств с iOS. Основная антивирусная защита для безопасности Ваших устройств в реальном времени. Защитите ваши беспроводные сети от хакеров и вторжений Panda Dome Essential содержит двунаправленный файервол для защиты Вашей Wi-Fi сети от вторжений и нежелательных соединений. Спокойно общайтесь в чате, делитесь фотографиями и видеофайлами, читайте Ваши любимые логи или просто посещайте различные сайты.

Защитите себя от онлайн-мошенничества Panda Dome Essential также защищает Вас от онлайн-мошенников, кражи персональных данных, фишинговых атак и других видов преступной деятельности.  

Восстановите Ваш ПК Утилита лечения в безопасном режиме для экстренных и критических ситуаций, особенно в том случае, если Ваш компьютер не загружается из-за вирусов. Неограниченное использование: поделитесь ею с Вашими друзьями и близкими. Защитите ваши подключения и Wi-Fi сеть Panda Dome Essential обнаруживает уязвимости в Вашей Wi-Fi сети и помогает защитить Вас от хакеров. Кроме того, Вы получите советы и рекомендации для повышения уровня безопасности вашей сети.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.  

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать

 

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Отзывы


Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 1 год [J01YPDE0E03R] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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