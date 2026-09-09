Описание товара Антивирус DrWeb Security Space на 1 год на 3 ПК + 3 месяца в подарок [LHW-BK-12M-3-A2] (электронный ключ)

Описание

Специальное предложение: Dr.Web Security Space и Dr.Web Mobile Security 15 месяцев по цене 1 года!

Лечит от вирусов

Важным показателем качества работы антивирусной программы является не только ее способность находить вирусы, но и лечить их; не просто удалять инфицированные файлы вместе с важной для пользователя информацией, но и уметь возвращать их в первоначальное «здоровое» состояние.

Технологически сложные и особо опасные вирусы, особенно созданные для извлечения коммерческой выгоды, вирусописатели проверяют на обнаружение по всем антивирусам перед тем как выпустить такой вирус в «живую природу», чтобы вирус существовал незамеченным антивирусами как можно дольше. До поступления образцов таких вирусов в лабораторию они не обнаруживаются ни одним антивирусом.

Dr.Web эффективно детектирует и лечит от вирусов

Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере и исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди всех других аналогичных программ. Использование уникальных технологий обработки процессов в памяти и превосходные возможности по нейтрализации активного заражения позволяют успешно установить Dr.Web прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного ее лечения) — даже с внешнего носителя без установки в систему (например, с USB-stick) и уже в ходе установки проводить лечение активных угроз.

Интеграция установочного пакета (инсталлятора) с обновленным Антируткитом Dr.Web позволяет противостоять активным угрозам и уже во время установки проводить лечение ПК, даже если компьютер заражен сложными вредоносными программами.

Подсистема фонового сканирования и нейтрализации активных угроз в рамках Антируткита Dr.Web постоянно находится в памяти и осуществляет поиск активных угроз в таких критических областях Windows как объекты автозагрузки, запущенные процессы и модули, эвристики системных объектов, оперативная память, MBR/VBR дисков, а также в системной BIOS компьютера.

В Dr.Web реализована возможность обнаруживать и нейтрализовать вирусы, существующие в оперативной памяти и никогда не встречающиеся в виде отдельных файлов. До сих пор лишь немногие антивирусы умеют их лечить.

Dr.Web способен выявлять с высочайшей степенью точности упакованные вредоносные объекты, даже упакованные неизвестным Dr.Web методом, разбирать их на отдельные компоненты и детально анализировать с целью обнаружения скрытых угроз.

Только Dr.Web способен полностью проверять архивы любого уровня вложенности. Таким образом, даже если вредоносный объект был многократно заархивирован и при этом использовались разные типы архиваторов, Dr.Web обязательно обнаружит и обезвредит угрозу.

Высокий уровень самозащиты

Стойкий иммунитет к любым попыткам вредоносных программ вывести Dr.Web из строя обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном рынке компонент самозащиты Dr.Web SelfPROtect.

Dr.Web SelfPROtect реализован в виде драйвера и действует на самом низком системном уровне. Выгрузка и остановка его работы невозможны до перезагрузки системы. Dr.Web SelfPROtect ограничивает доступ вредоносных объектов к сети, файлам и папкам, некоторым веткам реестра и сменным носителям на уровне системного драйвера, защищает от попыток анти-антивирусных программ прекратить функционирование Dr.Web.

В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, модифицирующих ядро Windows (перехватывающих прерывания, подменяющих таблицы векторов, использующих недокументированные функции и т. д.), что может привести к серьезным проблемам в работе самой операционной системы, а также создает новые пути для использования уязвимостей, модуль защиты Dr.Web SelfPROtect является полностью самодостаточным.

Возможность автоматического восстановления собственных модулей.

Передовые технологии превентивной защиты

FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками.

Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web.

Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам.

Новое!

Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса.

Новое!

Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения.

Полная проверка любого трафика

Безопасный трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).

Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками!

Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется.

Мгновенная защита из «облака»

В рамках Родительского контроля и веб-антивируса SpIDer Gate реализована возможность проверки URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления. Никакой персональной информации, позволяющей идентифицировать пользователя, с компьютера не передается.

Улучшено!

Скорость проверки ссылок через сервис Dr.Web Cloud — кардинально пересмотренная реализация сервиса позволила оптимизировать скорость его работы.

Защита для мобильных устройств — в подарок

Вредоносные программы, внедрившиеся на мобильные устройства, представляют гораздо большую опасность, чем традиционные угрозы, так как дают криминальным группировкам полный контроль переговоров (в том числе благодаря возможности включения микрофона) и перемещений их владельцев. Особую опасность представляет заражение личных устройств руководящих и финансовых работников компаний, так как с их устройств, как правило, есть доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Помните: для кражи ВСЕХ средств достаточно 1–3 минут!

Требования к системе

Системные требования:

Для Dr.Web Security Space:

Windows 8/7/Vista (32- и 64-битные системы), XP (32-битные системы).

Оперативная память: не менее 512 МБ.

Cвободное пространство на жестком диске: ~550 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.

Дополнительно для установки брандмауэра необходимо ~ 7 МБ.

Для криптографа:

Windows 7/Vista/XP (только 32-битные системы).

Свободное пространство на жестком диске: ~50 МБ.

Дополнительно: доступ к сети Интернет для регистрации и получения обновлений.

Антивирус для Mac OS X

Mac ОS X 10.6 и выше

Оперативная память - в соответствии с требованиями ОС

300 MБ свободного места на жестком диске

Доступ к сети Интернет: для регистрации и получения обновлений.

Антивирус для Linux

Платформа: полная поддержка системы команд процессора архитектуры х86 в 32- и 64-битном режимах.

Не менее 154 МБ свободного дискового пространства + 70 МБ на каждого пользователя

Операционная система: дистрибутивы GNU/Linux, имеющие версию ядра 2.6.x.

Доступ к сети Интернет: для регистрации и получения обновлений.

Информация по установке

1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.

Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.

Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.