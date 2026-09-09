Описание товара Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 15 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_15] (электронный ключ)

Описание

SkyDNS.Бизнес – облачная контент-фильтрация для бизнес пользователей. Качество сервиса позволяет защитить компанию от современных кибер-угроз, сократить нецелевую интернет-активность и повысить эффективность сотрудников.

Интуитивно понятный интерфейс, гибкость и легкость в настройках обеспечивают быстрое разворачивание контент-фильтра на любой сетевой инфраструктуре: интернет-шлюзы, прокси-серверы, Wi-Fi, DSL и другое сетевое оборудование. Не потребуется установка дополнительного программного обеспечения — SkyDNS.Бизнес работает с любой операционной системой на любом компьютере.

Возможности:

Защита в интернете от фишинговых и вирусных сайтов, ботнетов.

Блокировка анонимайзеров, большинства всплывающей интернет рекламы.

Управление доступом в сеть Интернет по более, чем 62 категориям, с возможностью регулировать доступ по ролям.

Режим «черных» и «белых» списков — пользователи получают доступ исключительно к разрешенным сайтам.

Брендирование страницы с запретом доступа.

Детализированные отчеты, статистика использования трафика и количества блокировок.

Централизованное управление настройками для многофилиальных структур.

Требования к системе

Требования к настройке: скачать

Информация по установке

Активация системы СкайДНС на новую регистрацию

Для активации приобретенной системы СкайДНС на новый аккаунт, вам необходимо перейти по ссылке и ввести выданный вам код регистрации в поле Промокод.

После регистрации вам автоматически будет присвоен приобретенный вами тариф. Если у вас уже есть регистрация на сайте СкайДНС, то для включения оплаченной системы вам необходимо обратиться в службу технической поддержки и сообщить полученный вами код регистрации.

Связаться со службой поддержки можно через форму на сайте https://www.skydns.ru/feedback или через емейл support@skydns.ru