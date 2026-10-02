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Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340

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Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
250 руб.  590 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340
250 руб. -58%
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
R200, R220, R300, R320, R340
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х5х5
Вес, г.
131

Описание товара Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340

Картриджи для струйных принтеров Cactus представляют собой идеальное сочетание надежности и качества печати. Эти стандартные картриджи предназначены для тех, кто ценит четкие и яркие отпечатки документов и изображений. Изготовленные под брендом Cactus, они обеспечивают стабильное и долговечное функционирование вашего принтера, снижая риск поломок и необходимости частой замены. Картриджи легки в установке и совместимы с большинством современных струйных принтеров. Выбирая картриджи Cactus, вы выбираете эффективность и высокие стандарты печати.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
R200, R220, R300, R320, R340
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для струйных принтеров Cactus представляют собой идеальное сочетание надежности и качества печати. Эти стандартные картриджи предназначены для тех, кто ценит четкие и яркие отпечатки документов и изображений. Изготовленные под брендом Cactus, они обеспечивают стабильное и долговечное функционирование вашего принтера, снижая риск поломок и необходимости частой замены. Картриджи легки в установке и совместимы с большинством современных струйных принтеров. Выбирая картриджи Cactus, вы выбираете эффективность и высокие стандарты печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340 - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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