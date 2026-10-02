Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%250 руб. 590 руб.
В наличии
Код товара: 296940
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб. -58%
590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
R200, R220, R300, R320, R340
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х5х5
Вес, г.
131
Описание товара Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340
Картриджи для струйных принтеров Cactus представляют собой идеальное сочетание надежности и качества печати. Эти стандартные картриджи предназначены для тех, кто ценит четкие и яркие отпечатки документов и изображений. Изготовленные под брендом Cactus, они обеспечивают стабильное и долговечное функционирование вашего принтера, снижая риск поломок и необходимости частой замены. Картриджи легки в установке и совместимы с большинством современных струйных принтеров. Выбирая картриджи Cactus, вы выбираете эффективность и высокие стандарты печати.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
R200, R220, R300, R320, R340
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картриджи для струйных принтеров Cactus представляют собой идеальное сочетание надежности и качества печати. Эти стандартные картриджи предназначены для тех, кто ценит четкие и яркие отпечатки документов и изображений. Изготовленные под брендом Cactus, они обеспечивают стабильное и долговечное функционирование вашего принтера, снижая риск поломок и необходимости частой замены. Картриджи легки в установке и совместимы с большинством современных струйных принтеров. Выбирая картриджи Cactus, вы выбираете эффективность и высокие стандарты печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340 - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-EPT0481 черный 100мл для Epson StPh R200/R220/R300/R320/R340