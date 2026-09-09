Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)
Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)
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Теги товара: Немодульный, Titanium, 500W
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Тип системы охлаждения
активный
Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный, Titanium, 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный, Titanium, 500W
Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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