Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
В наличии
Код товара: 269957
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.06х0.04
Вес, кг.
1
Описание товара Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15
Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol 2-16-015 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Страна производитель
Китай
Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol 2-16-015 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15 - стоимость товара 2580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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