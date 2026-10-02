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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641041
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Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
370
Описание товара Приёмник для ротационных нивелиров CONDTROL X-actRoto 7-1-033
X-actRoto – высокоточный лазерный детектор для ротационных нивелиров фирмы CONDTROL. С помощью него Вы можете измерить расстояние между точкой выхода лазера и отмеченной плоскостью с точностью до миллиметра. Все измерения отображаются на экране. 2 дисплея на передней и задней части корпуса позволяют определить отклонение лазерных лучей с обеих сторон детектора. Светодиодные индикаторы детектора указывают отклонение от нулевой точки. Прибор оснащен функцией звукового сигнала для обнаружения лазерных лучей. Вы можете самостоятельно регулировать степень точности (1мм, 2.5мм и 5мм), в зависимости от расстояния до нивелира. Высокий класс защиты IP-65 гарантирует надежную работу в любых условиях. Батарейка 9В обеспечивает непрерывную работу прибора в течении 30 часов.
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Описание
X-actRoto – высокоточный лазерный детектор для ротационных нивелиров фирмы CONDTROL. С помощью него Вы можете измерить расстояние между точкой выхода лазера и отмеченной плоскостью с точностью до миллиметра. Все измерения отображаются на экране. 2 дисплея на передней и задней части корпуса позволяют определить отклонение лазерных лучей с обеих сторон детектора. Светодиодные индикаторы детектора указывают отклонение от нулевой точки. Прибор оснащен функцией звукового сигнала для обнаружения лазерных лучей. Вы можете самостоятельно регулировать степень точности (1мм, 2.5мм и 5мм), в зависимости от расстояния до нивелира. Высокий класс защиты IP-65 гарантирует надежную работу в любых условиях. Батарейка 9В обеспечивает непрерывную работу прибора в течении 30 часов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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