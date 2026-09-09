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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 790 руб.
12 920
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269681
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Описание товара Пол теплый Electrolux Multi Size Mat EMSM 2-150-3
Сверхтонкий нагревательный мат на эластичной основе. Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым варьируя площадь обогрева и мощность мата от 150 Вт/м2, до 111 Вт/м2. Укладывается под любые напольные покрытия, в том числе деревянные. Уникальная тянущаяся основа до 35%. Маты на эластичной основе, в отличие от матов на сетке, позволяют варьировать форму укладки: от привычной прямоугольной формы до укладки ромбом или трапецией. Таким образом, можно обойти все «препятствия» и установить тёплый пол сложной геометрии. Это весьма удобно для монтажа теплых полов в помещениях с нестандартными размерами, например, в ванных комнатах, прихожих или кухнях с крупногабаритной стационарной техникой.
Сверхтонкий нагревательный мат на эластичной основе. Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым варьируя площадь обогрева и мощность мата от 150 Вт/м2, до 111 Вт/м2. Укладывается под любые напольные покрытия, в том числе деревянные. Уникальная тянущаяся основа до 35%. Маты на эластичной основе, в отличие от матов на сетке, позволяют варьировать форму укладки: от привычной прямоугольной формы до укладки ромбом или трапецией. Таким образом, можно обойти все «препятствия» и установить тёплый пол сложной геометрии. Это весьма удобно для монтажа теплых полов в помещениях с нестандартными размерами, например, в ванных комнатах, прихожих или кухнях с крупногабаритной стационарной техникой.
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