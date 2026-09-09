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Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65 SP беск/0,17 (М3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65 SP беск/0,17 (М3)

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Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65 SP беск/0,17 (М3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264021
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Увеличение - 40 крат. Апертура - 0,65. Рабочее расстояние - 0,68 мм. Планахромат. Рассчитан на тубус бесконечность, на работу с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Пружинящая оправа . Парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
200

Описание товара Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65 SP беск/0,17 (М3)

Объектив для микроскопов Микромед 3 с длиной тубуса бесконечность (парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN)

Отзывы о товаре Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65 SP беск/0,17 (М3)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Увеличение - 40 крат. Апертура - 0,65. Рабочее расстояние - 0,68 мм. Планахромат. Рассчитан на тубус бесконечность, на работу с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Пружинящая оправа . Парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN.
Страна производитель
Китай
Описание
Объектив для микроскопов Микромед 3 с длиной тубуса бесконечность (парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65 SP беск/0,17 (М3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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