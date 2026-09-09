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Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137

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Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258850
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х10
Вес, кг.
1.01

Описание товара Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137

Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный HP 106 W1106A черный (1000стр.) для HP HP Laser 107/MFP 135/137 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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