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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
Для чтения/просмотра, Ручная
Конструкция лупы
с ручкой, ручная
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1)
Лупа на ручке Veber 8078-1 – удобный инструмент для чтения и изучения мелких предметов. Для слабовидящего человека она станет незаменимым помощником при выполнении работ, требующих высокой точности и надежности. Лупа имеет стеклянную линзу диаметром 80 мм, увеличение линзы – 3 крат. В нижней части расположена яркая лампочка мощностью 3 Вт. Она служит для освещения области наблюдения. Лупой Veber 8078-1 можно пользоваться даже в полной темноте. Для питания подсветки используются батарейки (нет в комплекте). Выключатель подсветки расположен на ручке. Корпус и ручка лупы изготовлены из прочного пластика. Линза расположена в тубусе и на 40 мм приподнята над поверхностью. Благодаря этому лупу можно просто положить на стол над нужным объектом: картой, книгой, письмом.
Лупа на ручке Veber 8078-1 – удобный инструмент для чтения и изучения мелких предметов. Для слабовидящего человека она станет незаменимым помощником при выполнении работ, требующих высокой точности и надежности. Лупа имеет стеклянную линзу диаметром 80 мм, увеличение линзы – 3 крат. В нижней части расположена яркая лампочка мощностью 3 Вт. Она служит для освещения области наблюдения. Лупой Veber 8078-1 можно пользоваться даже в полной темноте. Для питания подсветки используются батарейки (нет в комплекте). Выключатель подсветки расположен на ручке. Корпус и ручка лупы изготовлены из прочного пластика. Линза расположена в тубусе и на 40 мм приподнята над поверхностью. Благодаря этому лупу можно просто положить на стол над нужным объектом: картой, книгой, письмом.
Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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