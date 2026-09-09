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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8

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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 3
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 4
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 5
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 6
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 9
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 10
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 11
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 12
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 13
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 14
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Увеличение, крат
2,5,4,6,8,10,15,20,25
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 9
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 10
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 11
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 12
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 13
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 14
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270989
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-очки
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Увеличение, крат
2,5,4,6,8,10,15,20,25
Материал ручки
пластик
Дополнительно
16 сменных линз (8 комплектов по 2 линзы), подсветка: 2 светодиода
Габариты
15x13,8x8,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х9
Вес, г.
290

Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8

Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 – это удобный увеличительный инструмент для часовой или ювелирной мастерской. Его достоинства оценят мастера по ремонту электроники, медицинские работники, рукодельницы и все, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа снабжена креплениями двух типов – тканевым и в форме очковой оправы. Линзы всегда остаются перед глазами и дают равномерное увеличение, а руки остаются свободными.

Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-очки
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Увеличение, крат
2,5,4,6,8,10,15,20,25
Материал ручки
пластик
Дополнительно
16 сменных линз (8 комплектов по 2 линзы), подсветка: 2 светодиода
Габариты
15x13,8x8,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 – это удобный увеличительный инструмент для часовой или ювелирной мастерской. Его достоинства оценят мастера по ремонту электроники, медицинские работники, рукодельницы и все, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа снабжена креплениями двух типов – тканевым и в форме очковой оправы. Линзы всегда остаются перед глазами и дают равномерное увеличение, а руки остаются свободными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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