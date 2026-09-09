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Рулон для плоттера (фотобумага), 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 150 г/м2, глянцевое покрытие, LOMOND, 1204031 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулон для плоттера (фотобумага), 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 150 г/м2, глянцевое покрытие, LOMOND, 1204031

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Рулон для плоттера (фотобумага), 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 150 г/м2, глянцевое покрытие, LOMOND, 1204031
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага для широкоформатной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 234589
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Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага для широкоформатной печати
Производитель
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х14х14
Вес, кг.
3.3

Описание товара Рулон для плоттера (фотобумага), 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 150 г/м2, глянцевое покрытие, LOMOND, 1204031



Смотрите также: Бумага для оргтехники

Отзывы о товаре Рулон для плоттера (фотобумага), 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 150 г/м2, глянцевое покрытие, LOMOND, 1204031




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Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага для широкоформатной печати
Производитель
Россия
Страна производитель
Китай
Описание



Смотрите также: Бумага для оргтехники
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Отзывы


Рулон для плоттера (фотобумага), 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 150 г/м2, глянцевое покрытие, LOMOND, 1204031 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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