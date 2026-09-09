Бумага Lomond 1202091 24"(A1) 610мм-30м/180г/м2/белый матовое для струйной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197882
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.55
Диаметр втулки
51
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A1
Ширина рулона
610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
3.6
Описание товара Бумага Lomond 1202091 24"(A1) 610мм-30м/180г/м2/белый матовое для струйной печати
Матовая бумага Lomond XL предназначена для широкого применения: от печати технической документации (чертежей, диаграмм, карт) до изготовления постеров, плакатов, афиш и вывесок. На всех сортах этой бумаги достигается высокая четкость изображения при разрешении 1440 и выше. Сорта с более высокой плотностью используются для печати высококачественных фотоизображений, постеров и плакатов.
Смотрите также: Бумага для оргтехники
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.55
Диаметр втулки
51
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A1
Ширина рулона
610
Страна производитель
Китай
Матовая бумага Lomond XL предназначена для широкого применения: от печати технической документации (чертежей, диаграмм, карт) до изготовления постеров, плакатов, афиш и вывесок. На всех сортах этой бумаги достигается высокая четкость изображения при разрешении 1440 и выше. Сорта с более высокой плотностью используются для печати высококачественных фотоизображений, постеров и плакатов.
Смотрите также: Бумага для оргтехники
Смотрите также: Бумага для оргтехники
Бумага Lomond 1202091 24"(A1) 610мм-30м/180г/м2/белый матовое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бумага Lomond 1202091 24"(A1) 610мм-30м/180г/м2/белый матовое для струйной печати