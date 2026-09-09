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Бумага Lomond 1209121 24"(A1) 620мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бумага Lomond 1209121 24"(A1) 620мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага

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Бумага Lomond 1209121 24&quot;(A1) 620мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197858
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Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
146 %
Марка
Премиум
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
широкоформатная
Формат
A1
Ширина рулона
620
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
9

Описание товара Бумага Lomond 1209121 24"(A1) 620мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага

Превосходное качество и непрозрачность инженерной бумаги LOMOND обеспечивают прекрасные условия для печати. Предназначена для работы на инженерных копировальных машинах, на широкоформатных копировальных аппаратах и плоттерах.



Смотрите также: Бумага для оргтехники

Отзывы о товаре Бумага Lomond 1209121 24"(A1) 620мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
146 %
Марка
Премиум
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
широкоформатная
Формат
A1
Ширина рулона
620
Страна производитель
Китай
Описание
Превосходное качество и непрозрачность инженерной бумаги LOMOND обеспечивают прекрасные условия для печати. Предназначена для работы на инженерных копировальных машинах, на широкоформатных копировальных аппаратах и плоттерах.


Смотрите также: Бумага для оргтехники
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Бумага Lomond 1209121 24"(A1) 620мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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