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Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn

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Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233149
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn

Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-CF541X голубой (2500стр.) для HP LJ M254dw/M280nw/M281fdn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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