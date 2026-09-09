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Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233105
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х32
Вес, г.
720

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.)

Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.)

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-PH3020 106R02773 черный для Xerox Phaser 3020/3020BI (1500стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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