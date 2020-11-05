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Бинокль полевой КОМЗ БПЦс 8*30с/с Р

Артикул: 232361
Бинокль полевой YUKON БПЦс 8*30с/с Р
10 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 232361
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БрендКОМЗ
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива30 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр700
Бинокли серии БПЦ выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Компактная легкая модель БПЦс5 8x30 рубиновым покрытием прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами. Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления: . Дальность R(м) до объектов известного размера L(м) следует определять по формуле R=(L/n)x1000, где n-отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.). У угломерной сетки значение между большими и малыми штрихами составляет приблизительно 18 угл.мин.


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