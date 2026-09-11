Бинокль Discovery Flint 10x50

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538484
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Discovery Flint 10x50 – универсальный бинокль для прицельных и обзорных наблюдений на открытых пространствах. Сферы применения обширны: выслеживание дичи на охоте, осмотр местности вблизи лагерной стоянки, обеспечение безопасности охраняемой территории и многое другое. Бинокль приближает в 10 раз, обладает широким полем зрения и может устанавливаться на штатив для ведения длительных стационарных наблюдений. Оптическая система состоит из классических Porro-призм и линз из стекла BK-7. Оптика полностью просветлена: на ее элементы нанесено несколько слоев покрытия, улучшающего контраст и яркость передаваемой картинки. Благодаря этому бинокль подходит для сумеречных наблюдений и наблюдений при низкой облачности. Для настройки оптики под пользователя можно использовать барабан центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре. Также можно сложить или разложить наглазники и выставить наиболее удобное расстояние между зрачками. Корпус бинокля изготовлен из металла, что делает его более устойчивым к случайным повреждениям. Боковые части оптических труб имеют фактурные вставки, которые улучшают захват.
Discovery Flint 10x50 – универсальный бинокль для прицельных и обзорных наблюдений на открытых пространствах. Сферы применения обширны: выслеживание дичи на охоте, осмотр местности вблизи лагерной стоянки, обеспечение безопасности охраняемой территории и многое другое. Бинокль приближает в 10 раз, обладает широким полем зрения и может устанавливаться на штатив для ведения длительных стационарных наблюдений. Оптическая система состоит из классических Porro-призм и линз из стекла BK-7. Оптика полностью просветлена: на ее элементы нанесено несколько слоев покрытия, улучшающего контраст и яркость передаваемой картинки. Благодаря этому бинокль подходит для сумеречных наблюдений и наблюдений при низкой облачности. Для настройки оптики под пользователя можно использовать барабан центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре. Также можно сложить или разложить наглазники и выставить наиболее удобное расстояние между зрачками. Корпус бинокля изготовлен из металла, что делает его более устойчивым к случайным повреждениям. Боковые части оптических труб имеют фактурные вставки, которые улучшают захват.
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