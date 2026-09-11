Top.Mail.Ru
Бинокль Discovery Flint 10x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Discovery Flint 10x50

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 1
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 2
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 3
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 4
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 5
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 6
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 7
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 8
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 9
Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 1
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 2
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 3
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 4
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 5
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 6
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 7
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 8
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 9
  • Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538484
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Бинокль Discovery Flint 10x50

Discovery Flint 10x50 – универсальный бинокль для прицельных и обзорных наблюдений на открытых пространствах. Сферы применения обширны: выслеживание дичи на охоте, осмотр местности вблизи лагерной стоянки, обеспечение безопасности охраняемой территории и многое другое. Бинокль приближает в 10 раз, обладает широким полем зрения и может устанавливаться на штатив для ведения длительных стационарных наблюдений. Оптическая система состоит из классических Porro-призм и линз из стекла BK-7. Оптика полностью просветлена: на ее элементы нанесено несколько слоев покрытия, улучшающего контраст и яркость передаваемой картинки. Благодаря этому бинокль подходит для сумеречных наблюдений и наблюдений при низкой облачности. Для настройки оптики под пользователя можно использовать барабан центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре. Также можно сложить или разложить наглазники и выставить наиболее удобное расстояние между зрачками. Корпус бинокля изготовлен из металла, что делает его более устойчивым к случайным повреждениям. Боковые части оптических труб имеют фактурные вставки, которые улучшают захват.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Flint 10x50




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Flint 10x50 – универсальный бинокль для прицельных и обзорных наблюдений на открытых пространствах. Сферы применения обширны: выслеживание дичи на охоте, осмотр местности вблизи лагерной стоянки, обеспечение безопасности охраняемой территории и многое другое. Бинокль приближает в 10 раз, обладает широким полем зрения и может устанавливаться на штатив для ведения длительных стационарных наблюдений. Оптическая система состоит из классических Porro-призм и линз из стекла BK-7. Оптика полностью просветлена: на ее элементы нанесено несколько слоев покрытия, улучшающего контраст и яркость передаваемой картинки. Благодаря этому бинокль подходит для сумеречных наблюдений и наблюдений при низкой облачности. Для настройки оптики под пользователя можно использовать барабан центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре. Также можно сложить или разложить наглазники и выставить наиболее удобное расстояние между зрачками. Корпус бинокля изготовлен из металла, что делает его более устойчивым к случайным повреждениям. Боковые части оптических труб имеют фактурные вставки, которые улучшают захват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Discovery Flint 10x50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...