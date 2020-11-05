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Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura TLZ 30 II Black LP36867-0WW

Артикул: 232000
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura TLZ 30 II Black LP36867-0WW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura TLZ 30 II Black LP36867-0WW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura TLZ 30 II Black LP36867-0WW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura TLZ 30 II Black LP36867-0WW - фото 2
1 366 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232000
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см17.6 х 11.8 х 20.5
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0,3
Вместимостьуниверсальная
Внутренние габариты (ШxВxГ), см14.5 х 10.2 х 18.4
На протяжении долгого времени сумки для фотоаппаратов, можно было увидеть только у профессиональных фотографов. Стремительный прогресс в фототехнике, повлиял на предпочтения владельцев камер, заставляя задуматься о приобретении действительно качественных, практичных аксессуаров. Ни для кого не секрет, что современная фототехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит задуматься о её безопасности, во время эксплуатации и транспортировки. Сумка LowePro Adventura TLZ 30 II превосходно справится с этой задачей.


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Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Adventura TLZ 30 II Black LP36867-0WW - стоимость товара 1366 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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