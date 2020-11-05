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Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X)

Артикул: 231726
  • Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X) - фото 1
  • Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X) - фото 2
Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X) - фото 1
Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X) - фото 2
3 900 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 231726
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараВидоискатель
АккумуляторLi-ion 1200 mAh x 2
Блендаесть
Время работы от аккумулятора6 ч
ЗарядкаUSB/ от сети
Количество каналов4
Максимальное рабочее расстояние70-100 м
Размер передатчика127х79х30 мм
Размер приемника87х50х41 мм
Разрешение230х400 пикс.
СовместимостьNikon D3,D3S,D3X
Угол обзорапо горизонтали 120 град./по вертикали 105 град.
Частота433 МГц/2,4 ГГц
Экран3.5
Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II позволяет дистанционно передавать изображение с матрицы фотоаппарата на удаленный до 100 м беспроводной монитор и управлять затвором камеры. Широко применяется при съемках спортивных соревнований и массовых мероприятиях, съемках живой природы, съемки с труднодоступных точек, а также других съемках, требующих дистанционной передачи изображения с камеры на приемник с ЖК экраном и управления затвором, например при использовании операторского крана или геликоптера.


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Самовывоз невозможен
Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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