Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%290 руб. 450 руб.
В наличии
Код товара: 391123
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб. -36%
450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Совместимость
Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х2х1
Вес, г.
30
Описание товара Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1
Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon
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Бренд
Тип товара
Кабель
Совместимость
Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200
Страна производитель
Китай
Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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