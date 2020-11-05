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Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная

Артикул: 231711
  • Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 1
  • Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 2
  • Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 3
  • Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 4
  • Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 5
  • Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 6
Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 1
Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 2
Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 3
Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 4
Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 5
Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - фото 6
24 230 руб. 
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+ 559 КэтКоинов
Артикул: 231711
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число76
Вес, кг2.91
Время перезарядки1.5 с
Высота, см14
Дисплейесть
Длина, см42.5
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациямоноблок, провод питания 4.5 м, пластиковый защитный колпак лампы, синхрокабель 3м, лампа пилотного света, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см14
Модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Самое главное отличие от старой версии — Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации! Новый дизайн панели управления Phantom II заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.


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Вспышка Falcon Eyes Phantom II 600 BW студийная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 24230 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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