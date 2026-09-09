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Лампа импульсная Godox FT-DP600II для DP600II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа импульсная Godox FT-DP600II для DP600II

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Лампа импульсная Godox FT-DP600II для DP600II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258121
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Высота, см
11
Комплектация
коробка, лампа
Совместимые камеры
для DP600II
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
100

Описание товара Лампа импульсная Godox FT-DP600II для DP600II

Импульсная лампа Godox DP600II для вспышки DP600II. Мощность лампы – 600 Вт·с.

Отзывы о товаре Лампа импульсная Godox FT-DP600II для DP600II




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Высота, см
11
Комплектация
коробка, лампа
Совместимые камеры
для DP600II
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсная лампа Godox DP600II для вспышки DP600II. Мощность лампы – 600 Вт·с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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