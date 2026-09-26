Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200
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Характеристики
Описание товара Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200
Импульсная головка Godox R200 присоединяется к аккумуляторным вспышкам Godox Witstro AD200Pro и Godox Witstro AD200, чтобы создать практически бестеневое освещение с плавным светотеневым переходом. При этом, Godox R200 помогает передавать все детали, а также создает красивый контур вокруг объекта съемки, что трудно достичь с другими источниками света. Устройство имеет собственную импульсную газоразрядную лампу мощностью до 200 Вт·c и пилотный LED свет 10 Вт (20 светодиодов). Импульсная головка формирует оригинальные блики кольцевой формы на объектах съемки или в глазах модели. Пилотный свет можно использовать не только как моделирующий, но и для устранения эффекта «красных глаз» в портретной съемке. Godox R200 разработана для фотографов, специализирующихся на портретных, бьюти или фэшн съемках, предметных съемках, макросъемках и других. Головка отлично подойдет для случаев, когда нужен компактный кольцевой импульсный источник света в студии или на выезде
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