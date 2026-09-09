Аккумулятор GreenBean GB-BP 230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Высота, см
16.8
Комплектация
аккумулятор, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Крепление
V-Mount
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
200
Описание товара Аккумулятор GreenBean GB-BP 230
Аккумулятор GreenBean GB-BP 230 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean. Аккумуляторный блок PowerPack GB-BP 230 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.). Аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт·ч
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Высота, см
16.8
Комплектация
аккумулятор, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Крепление
V-Mount
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Аккумулятор GreenBean GB-BP 230 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean. Аккумуляторный блок PowerPack GB-BP 230 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.). Аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт·ч
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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