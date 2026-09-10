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Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A

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Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361158
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Характеристики

Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
пазы, прокладки, винты 25 мм, винты 30 мм, стопорные гайки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
500

Описание товара Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A

Этот комплект запасных частей Cokin совместим с держателем фильтра серии Cokin Z-Pro, алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии P, алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии Z-Pro и алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии X-Pro. Он включает в себя одну пару пазов, одну пару прокладок, четыре винта длиной 25 мм, четыре винта длиной 30 мм и четыре стопорные гайки. Пара слотов может использоваться для установки квадратного или прямоугольного фильтра вдоль передней части каждого совместимого держателя фильтра. Алюминиевые держатели фильтров Cokin Evo также могут использовать прорези в задней части задней панели для крепления к отдельно доступному переходному кольцу держателя фильтра Cokin, которое соединяет держатель фильтра Cokin с передней частью объектива. Если установить прокладки между задней панелью алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo и парой пазов вдоль его передней части, можно использовать квадратный или прямоугольный фильтр толщиной 4 мм. Независимо от того, с проставками или без них, винты длиной 25 мм скрепляют компоненты алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo и каждый из них фиксируется на месте стопорной гайкой. аналогично, винты длиной 30 мм предназначены для использования с держателем фильтра серии Cokin Z-Pro. Однако их также можно установить на алюминиевый держатель фильтра Cokin Evo, что позволит разместить дополнительный фильтр толщиной 2 мм сверх максимального количества конфигураций фильтров, разрешенных с помощью винтов длиной 25 мм. Если вместо винтов длиной 30 мм используются винты длиной 25 мм на держателе фильтра серии Cokin Z-Pro, его емкость будет уменьшена на один фильтр толщиной 2 мм, однако общий профиль держателя фильтра будет понижен по его длине. спереди, при этом передний конец каждого 25-миллиметрового винта не должен выходить за пределы соответствующей стопорной гайки.

Отзывы о товаре Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A




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Характеристики
Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
пазы, прокладки, винты 25 мм, винты 30 мм, стопорные гайки
Страна производитель
Китай
Описание
Этот комплект запасных частей Cokin совместим с держателем фильтра серии Cokin Z-Pro, алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии P, алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии Z-Pro и алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии X-Pro. Он включает в себя одну пару пазов, одну пару прокладок, четыре винта длиной 25 мм, четыре винта длиной 30 мм и четыре стопорные гайки. Пара слотов может использоваться для установки квадратного или прямоугольного фильтра вдоль передней части каждого совместимого держателя фильтра. Алюминиевые держатели фильтров Cokin Evo также могут использовать прорези в задней части задней панели для крепления к отдельно доступному переходному кольцу держателя фильтра Cokin, которое соединяет держатель фильтра Cokin с передней частью объектива. Если установить прокладки между задней панелью алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo и парой пазов вдоль его передней части, можно использовать квадратный или прямоугольный фильтр толщиной 4 мм. Независимо от того, с проставками или без них, винты длиной 25 мм скрепляют компоненты алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo и каждый из них фиксируется на месте стопорной гайкой. аналогично, винты длиной 30 мм предназначены для использования с держателем фильтра серии Cokin Z-Pro. Однако их также можно установить на алюминиевый держатель фильтра Cokin Evo, что позволит разместить дополнительный фильтр толщиной 2 мм сверх максимального количества конфигураций фильтров, разрешенных с помощью винтов длиной 25 мм. Если вместо винтов длиной 30 мм используются винты длиной 25 мм на держателе фильтра серии Cokin Z-Pro, его емкость будет уменьшена на один фильтр толщиной 2 мм, однако общий профиль держателя фильтра будет понижен по его длине. спереди, при этом передний конец каждого 25-миллиметрового винта не должен выходить за пределы соответствующей стопорной гайки.
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