Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A
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Характеристики
Описание товара Запчасти Cokin DIV01 для держателей EVO BPE01, BZE01, BXE01, BZ-100A
Этот комплект запасных частей Cokin совместим с держателем фильтра серии Cokin Z-Pro, алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии P, алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии Z-Pro и алюминиевым держателем фильтра Cokin Evo серии X-Pro. Он включает в себя одну пару пазов, одну пару прокладок, четыре винта длиной 25 мм, четыре винта длиной 30 мм и четыре стопорные гайки. Пара слотов может использоваться для установки квадратного или прямоугольного фильтра вдоль передней части каждого совместимого держателя фильтра. Алюминиевые держатели фильтров Cokin Evo также могут использовать прорези в задней части задней панели для крепления к отдельно доступному переходному кольцу держателя фильтра Cokin, которое соединяет держатель фильтра Cokin с передней частью объектива. Если установить прокладки между задней панелью алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo и парой пазов вдоль его передней части, можно использовать квадратный или прямоугольный фильтр толщиной 4 мм. Независимо от того, с проставками или без них, винты длиной 25 мм скрепляют компоненты алюминиевого держателя фильтра Cokin Evo и каждый из них фиксируется на месте стопорной гайкой. аналогично, винты длиной 30 мм предназначены для использования с держателем фильтра серии Cokin Z-Pro. Однако их также можно установить на алюминиевый держатель фильтра Cokin Evo, что позволит разместить дополнительный фильтр толщиной 2 мм сверх максимального количества конфигураций фильтров, разрешенных с помощью винтов длиной 25 мм. Если вместо винтов длиной 30 мм используются винты длиной 25 мм на держателе фильтра серии Cokin Z-Pro, его емкость будет уменьшена на один фильтр толщиной 2 мм, однако общий профиль держателя фильтра будет понижен по его длине. спереди, при этом передний конец каждого 25-миллиметрового винта не должен выходить за пределы соответствующей стопорной гайки.
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