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Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом

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Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - фото 1
Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - фото 2
Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
  • Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - фото 1
  • Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - фото 2
  • Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 350 руб.  3 060 руб. 

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1 930 руб. 

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В наличии
Код товара: 231537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом
2 350 руб. -23%
3 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
М42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом

Переходное кольцо (адаптер) Falcon Eyes M42 — Canon EOS позволяет устанавливать культовую мануальную оптику с резьбовым креплением М42 на современные зеркальные фотоаппараты Canon. Теперь вы сможете использовать знаменитые советские объективы (Гелиос-44, Юпитер-9, Мир-1, Таир) и зарубежную классику (Pentax, Carl Zeiss, Praktica) на вашей цифровой камере.

Отзывы о товаре Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
М42
Страна производитель
Китай
Описание
Переходное кольцо (адаптер) Falcon Eyes M42 — Canon EOS позволяет устанавливать культовую мануальную оптику с резьбовым креплением М42 на современные зеркальные фотоаппараты Canon. Теперь вы сможете использовать знаменитые советские объективы (Гелиос-44, Юпитер-9, Мир-1, Таир) и зарубежную классику (Pentax, Carl Zeiss, Praktica) на вашей цифровой камере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Canon EOS с чипом - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2350 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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