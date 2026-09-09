Кольцо переходное Falcon Eyes M39 на Sony Nex
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Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
39
Диаметр резьбы кольца
42 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes M39 на Sony Nex
Переходное кольцо M39 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М39?1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотоаппараты Sony Nex с байонетом Е (рабочий отрезок 18 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
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Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
39
Диаметр резьбы кольца
42 мм
Страна производитель
Китай
Переходное кольцо M39 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М39?1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотоаппараты Sony Nex с байонетом Е (рабочий отрезок 18 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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