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Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3

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Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
750 руб.  1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 231526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3
750 руб. -44%
1 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
38
Диаметр резьбы кольца
70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3

Переходное кольцо Pentax K на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax K (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.

Отзывы о товаре Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
38
Диаметр резьбы кольца
70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Переходное кольцо Pentax K на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax K (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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