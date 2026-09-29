Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3
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Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%750 руб. 1 350 руб.
В наличии
Код товара: 231526
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб. -44%
1 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
38
Диаметр резьбы кольца
70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3
Переходное кольцо Pentax K на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax K (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.
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Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
38
Диаметр резьбы кольца
70 мм
Страна производитель
Китай
Переходное кольцо Pentax K на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax K (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax K на OM4/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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