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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB

Артикул: 231483
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB - фото 2
31 590 руб. 
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+ 692 КэтКоинов
Артикул: 231483
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект студийного оборудования
Мощность вспышки, Дж400
Время перезарядки, сек1,5
Цветовая температура5500°К +/- 200°К
Источник питания200...240 В 50 Гц
КомплектацияМоноблок Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW — 2 шт, Стойка Falcon Eyes L-2000 — 2 шт, Софтбокс SB-BW 6090 — 2 шт, Синхрокабель – 1 шт, Сумка SKB-15 — 1 шт, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон
Вес, кг11,3
Состояние товарановый
Комплект Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB – базовый комплект на основе двух импульсных источников Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW. Комплект подойдет для широкого применения во всех видах павильонных фотосъемок: съёмка для документов, рекламная, предметная, портретная, художественная и другие виды съемок. Предназначен для использования, как в домашней, так и профессиональной студии. Благодаря универсальному байонету Bowens, комплект можно дополнить различными светоформирующими насадками. Новая, модернизированная версия моноблоков серии Ultima. Самое главное отличие от старой версии - Ultima II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации! Новый дизайн панели управления Ultima II заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе, стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения. Вспышка Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW компактная, лёгкая и надёжная. Алюминиевые стойки с пружинной амортизацией. Высота 2 м, 3 секции, винтовые зажимы. Крепежный наконечник диаметром 5/8 с резьбой 1/4. Прямоугольный софтбокс, размером 60х90 см, формируют мягкий направленный свет. Конструкция софтбокса, отражающие серебристые стенки внутри и белая рассеивающая панель обеспечивают эффективный результат без паразитных отражений. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Прочная сумка, специально изготовленная под размер комплекта, позволит уместить всё оборудование. Стенки и перегородки с поролоновыми вставками служат для защиты комплекта от возможного повреждения при перевозке. Общий вес комплекта с сумкой – 11,3 кг.


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Самовывоз невозможен
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 31590 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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