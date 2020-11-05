8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Метеостанция Uniel UTV-62

Артикул: 230354
  • Метеостанция Uniel UTV-62 - фото 1
  • Метеостанция Uniel UTV-62 - фото 2
  • Метеостанция Uniel UTV-62 - фото 3
Метеостанция Uniel UTV-62 - фото 1
Метеостанция Uniel UTV-62 - фото 2
Метеостанция Uniel UTV-62 - фото 3
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230354
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендUniel
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +60 °C 
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное/от сети, батареи типа ААА 
Размеры (ВхШхТ)цифры и символы
Цифровая метеостанция Uniel UTV-62 совмещает в себе ряд возможностей. Прежде всего она сообщает владельцу сведения о наружной температуре, которую измеряет трехканальный беспроводной датчик с дисплеем и радиусом действия до 30 м. Также метеостанция измеряет температуру и влажность в комнате. Помимо этого она может выводить прогноз погоды на ближайшие сутки в виде анимированных иконок с точностью до 75%. Кроме этого устройство содержит электронные часы, два независимых будильника и календарь.Важной особенностью Uniel UTV-62, отличающей его от большинства аналогичных моделей, является цветной ЖК-монитор с сенсорным управлением, что позволяет легко настраивать устройство. Также присутствует проектор, который помещает изображение на стену или на потолок. Возможность произвольно наклонять проектор позволяет размещать картинку в любом месте, а также разворачивать ее на 180°. Для получения четкого изображения предусмотрена ручная фокусировка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция Uniel UTV-62 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...