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Термометр Buro P-6041 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр Buro P-6041 серебристый

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Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 1
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 2
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 3
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 4
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 5
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 6
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 7
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 8
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 9
Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 1
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 2
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 3
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 4
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 5
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 6
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 7
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 8
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 9
  • Термометр Buro P-6041 серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 248547
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
118

Описание товара Термометр Buro P-6041 серебристый

Термометр Buro P-6041 серебристый

Отзывы о товаре Термометр Buro P-6041 серебристый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Термометр Buro P-6041 серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термометр Buro P-6041 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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