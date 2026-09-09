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Метеостанция Buro H106AB серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Метеостанция Buro H106AB серебристый

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Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 1
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 2
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 3
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 4
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 5
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 6
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 7
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 8
Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 1
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 2
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 3
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 4
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 5
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 6
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 7
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 8
  • Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 248540
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
88

Описание товара Метеостанция Buro H106AB серебристый

Метеостанция Buro H106AB серебристый

Отзывы о товаре Метеостанция Buro H106AB серебристый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция Buro H106AB серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Метеостанция Buro H106AB серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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