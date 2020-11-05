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Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный

Артикул: 227102
  • Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 1
  • Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 2
  • Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 3
  • Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 4
  • Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 5
Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 1
Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 2
Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 3
Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 4
Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный - фото 5
460 руб. 
690 руб. 
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Артикул: 227102
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSatechi
Тип товараКабель
Длина, см15
Гибкий кабель предназначен практически для любых портативных цифровых устройств, которые обладают интерфейсом micro-USB, через который они заряжаются и синхронизируются с другими девайсами. Короткий кабель удобно брать с собой, ведь он может пригодится в офисе, дома, в кафе или же в поездке. Кабель без хлопот позволит вам подключать разнообразные устройства к ноутбуку или сетевому адаптеру для зарядки.


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Самовывоз невозможен
Кабель Satechi Flexible Micro to USB. 15 см черный – стоимость товара 460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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