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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081)

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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647626
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081)

Кабель MicroUSB - отличное универсальное решение для подключения и быстрой зарядки цифровой техники, мобильных и портативных устройств, оснащенных универсальным разъемом micro USB 2.0. Особенности: Быстрая зарядка. Увеличенное сечение кабеля (28/22 AWG) Максимальная скорость передачи данных - 480 Мбит/с Экранирование. Защита от помех Высокое качество материалов и сборки Уникальный дизайн Кабель для быстрой зарядки GCR поддерживает современный стандарт USB 2.0, поможет передать видео, аудио и другие данные с максимальной скоростью 480 Мбит/с или за короткое время зарядить свой смартфон или планшет, при использовании адаптера питания от 2.4А. Оболочка кабеля изготовлена экологичного материала PVC, мягкого и приятного на ощупь, соответствующего европейскому стандарту RoHS. Провод покрыт нейлоновой оплеткой, защищающей кабель от механических повреждений, а благодаря экранированию, цифровой сигнал проходит без электромагнитных помех.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель MicroUSB - отличное универсальное решение для подключения и быстрой зарядки цифровой техники, мобильных и портативных устройств, оснащенных универсальным разъемом micro USB 2.0. Особенности: Быстрая зарядка. Увеличенное сечение кабеля (28/22 AWG) Максимальная скорость передачи данных - 480 Мбит/с Экранирование. Защита от помех Высокое качество материалов и сборки Уникальный дизайн Кабель для быстрой зарядки GCR поддерживает современный стандарт USB 2.0, поможет передать видео, аудио и другие данные с максимальной скоростью 480 Мбит/с или за короткое время зарядить свой смартфон или планшет, при использовании адаптера питания от 2.4А. Оболочка кабеля изготовлена экологичного материала PVC, мягкого и приятного на ощупь, соответствующего европейскому стандарту RoHS. Провод покрыт нейлоновой оплеткой, защищающей кабель от механических повреждений, а благодаря экранированию, цифровой сигнал проходит без электромагнитных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый нейлон (GCR-54081) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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