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Главная Портативная техника Портативная акустика Sven Портативная акустика Sven PS-250BL черный 10W 1.0 BT 2200mAh

Портативная акустика Sven PS-250BL черный 10W 1.0 BT 2200mAh

Артикул: 226648
Портативная акустика Sven PS-250BL черный 10W 1.0 BT 2200mAh
2 950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараПортативная акустика
Мощность, Вт10 Вт
Питаниеот аккумулятора
Диапазон воспроизводимых частот, Гц100 – 22 000Гц
Тип элементов питанияLi-Ion
ИнтерфейсыBluetooth/USB
Функциипоодржка карт памяти
Размеры, мм230 ? 90 ? 90
Вес, кг0,84
Дополнительная информацияДиапазон частот тюнера, МГц 87.5 – 108
Компания SVEN продолжает активно развивать линейку портативной акустики. В продаже появилась PS-250BL, ставшая продолжением успешной модели – SVEN PS-200BL. В этой акустике инженеры SVEN сохранили все лучшее от ее предшественницы, она стала удобнее, сохранив при этом выгодную цену.


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Портативная акустика Sven PS-250BL черный 10W 1.0 BT 2200mAh - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2950 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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