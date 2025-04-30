Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C)
Портативная акустика Digma — это стильное и функциональное устройство, созданное для ценителей качественного звука, которые всегда в движении. Благодаря легкому весу в 1,5 кг, ее легко брать с собой в поездки или на прогулку. Аккуратный и современный дизайн, доступный в классических цветах — бежевом, белом и черном, делает эту колонку идеальным дополнением к вашему личному стилю. С мощностью в 16 Вт и монофоническим звуком, колонка обеспечит чистое и громкое звучание всех ваших любимых треков. Использование Li-Ion батареи емкостью 1500 мА·ч гарантирует до 7 часов непрерывной работы, чтобы ваша музыка не останавливалась даже в самых длительных путешествиях. Поддержка версии Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами на расстоянии, обеспечивая свободу от проводов и легкость управления. Показатель отношения сигнал/шум в 65 дБ свидетельствует о приемлемом уровне качества звука, подходящем для повседневного пользования. Эта компактная колонка оснащена одним динамиком и одной полосой электрической цепи, обеспечивая простоту и надежность работы. Корпус изготовлен из прочного пластика, что делает устройство легким и устойчивым к повреждениям, хоть и без дисплея. Портативная акустика Digma — отличный выбор для тех, кто ищет надежность и качество за доступную цену, наслаждаясь любимой музыкой в любом месте и в любое время.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Оличная колонка, играет для свой цены и размеры достойно, на улице громкости хватает! Радио ловит хорошо, есть помехи но вполне достаточно! флэшка смартфон все работает!
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги нормально выглядит и хорошо ловит радио. Из минусов динамик слабенький, бассов вообще нет, аккумулятор можно было и побольше поставить. Блютуз работает отлично.
Отзывы о товаре Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C)
Достоинства:
Комментарий:
Оличная колонка, играет для свой цены и размеры достойно, на улице громкости хватает! Радио ловит хорошо, есть помехи но вполне достаточно! флэшка смартфон все работает!
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги нормально выглядит и хорошо ловит радио. Из минусов динамик слабенький, бассов вообще нет, аккумулятор можно было и побольше поставить. Блютуз работает отлично.