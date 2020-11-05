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Термостат для ванны Esko Mikros T5054

Артикул: 226445
Термостат для ванны Esko Mikros T5054
17 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226445
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БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливакаскадная
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см15.7
Ширина, см30.4
Высота, см6
Термостат - каскад с направленным потоком воды. Термоэлемент(Италия), скорость контроля температуры менее 1 сек. Удобные ручки сконструированы таким образом, чтобы избежать проскальзывания при мыльных руках. Форма смесителя запатентована компанией Мастерпол. Корпус смесителя можно использовать как полочка для душевых аксессуаров. Материал сентехническая латунь кат. А. Встроенный аквадиммер. Плавный ход ручки.


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