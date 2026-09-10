Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 1
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 2
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 3
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 4
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 5
Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
81
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
9 490 руб.  10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456079
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.1
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
81
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008

Однорычажный смеситель для ванны и душа из коллекции Norma с вакуумным дивертором собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, компактные размеры, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.1
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
81
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Однорычажный смеситель для ванны и душа из коллекции Norma с вакуумным дивертором собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, компактные размеры, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Dorff Norma D1010008 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...