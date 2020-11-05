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Смеситель для кухни Esko K2

Артикул: 226438
Смеситель для кухни Esko K2
13 200 руб. 

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Артикул: 226438
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 550 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтресть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива175.3 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Высота излива223.8 мм
Смеситель с подключение к фильтру. Двухзонный аэратор: для фильтрованный воды и для водопроводной. Корпус литой, излив штампованный, картридж 35 мм, завышенная посадка, сменный пластиковый аэратор, гибкая подводка 35 см на 1/2, комплект креплений, ребро жесткости, универсальный корпус подходит для установки как под правую так и под левую руку.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Esko K2 - по цене 13200 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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