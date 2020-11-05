8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика Pioneer Автоакустика Pioneer TS-Z65F (SQ класс (HI-Res), 17см, 2-полосн. коакс. АС (110/330Вт)

Автоакустика Pioneer TS-Z65F (SQ класс (HI-Res), 17см, 2-полосн. коакс. АС (110/330Вт)

Артикул: 223972
Автоакустика Pioneer TS-Z65F (SQ класс (HI-Res), 17см, 2-полосн. коакс. АС (110/330Вт)
13 890 руб. 
Купить
+ 464 КэтКоинов
Артикул: 223972
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPioneer
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность110 Вт
Пиковая мощность330 Вт
Чувствительность85 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Высота, см6.5
Качество музыкальных записей, доступных слушателям, изменилось. Аудиозапись формата Hi-Res содержит значительно больше данных по сравнению со стандартной записью на обычном компакт-диске и требует наличия акустической системы, способной воспроизводить частоты от 40 кГц и выше с максимальной точностью. Динамики серии Z предназначены для создания более яркой, чёткой и сложной звуковой картины, приближая качество звучания к живому исполнению.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автоакустика Pioneer TS-Z65F (SQ класс (HI-Res), 17см, 2-полосн. коакс. АС (110/330Вт) - этот товар вы можете купить по цене 13890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...