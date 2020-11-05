Объектив Panasonic Lumix H-FS45150 EKA Lumix G Vario 45-150 mm F/4.0-5.6 ASPH MEGA O.I.S. черный

Объектив Panasonic H-FS45150 – отличное дополнение к стандартному объективу, поставляющемся в комплекте. Он идеально подойдет при съемке удаленных объектов на концертах или спортивных состязаниях. Объектив порадует своей компактностью и легким весом, но при этом обладает широким диапазоном фокусных расстояний: 45-150 мм. Данная модель оснащена 1 линзой с ультра-высоким показателем преломления и 2 асферическими линзами, которые позволяют добиться равномерной резкости по всему полю кадра. Сделать четкий кадр поможет встроенная система оптической стабилизации MEGA O.I.S., которая эффективно компенсирует дрожание рук. Объектив обеспечит наивысший уровень качества изображения. Отсутствие шума от работающего автофокуса было достигнуто за счет установки в конструкцию объектива шагового мотора, который сделал этот процесс не только тихим, но и плавным