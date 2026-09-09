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Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный

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Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 3
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 4
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 5
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 6
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 7
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 8
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 9
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 10
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
серебристый
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 4
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 5
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 6
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 7
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 8
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 9
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 10
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221691
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
серебристый
Дополнительно
фиксированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный

Сделайте помещение более эргономичным благодаря установке СВЧ печи на кронштейны.



Теги товара: кронштейны

Отзывы о товаре Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
серебристый
Дополнительно
фиксированный
Страна производитель
Китай
Описание
Сделайте помещение более эргономичным благодаря установке СВЧ печи на кронштейны.


Теги товара: кронштейны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888S серебристый макс.30кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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