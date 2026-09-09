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Характеристики
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221690
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Описание товара Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный
Аксессуары для микроволновых печей Ultramounts – это идеальное решение для оптимизации пространства на вашей кухне. Модель UM888W, изготовленная ведущим производителем Ultramounts, представляет собой настенное крепление, позволяющее удобно разместить СВЧ-печь на оптимальной для вас высоте. Складная конструкция изделия обеспечивает экономию места, что особенно актуально для небольших кухонь.
Универсальные крепления подходят для микроволновок любой ширины, а простая и надёжная фиксация гарантирует безопасность и долговечность в эксплуатации. Возможность регулировки длины от 325 до 492 мм позволяет индивидуально настраивать крепление в зависимости от размеров вашей техники.
Эти аксессуары не только сохранят пространство вашей кухни, но и обеспечат комфорт и удобство в использовании микроволновой печи, предоставляя быстрый доступ и лёгкую фиксацию. С Ultramounts UM888W ваша кухня станет более функциональной и эстетичной.
Аксессуары для микроволновых печей Ultramounts – это идеальное решение для оптимизации пространства на вашей кухне. Модель UM888W, изготовленная ведущим производителем Ultramounts, представляет собой настенное крепление, позволяющее удобно разместить СВЧ-печь на оптимальной для вас высоте. Складная конструкция изделия обеспечивает экономию места, что особенно актуально для небольших кухонь.
Универсальные крепления подходят для микроволновок любой ширины, а простая и надёжная фиксация гарантирует безопасность и долговечность в эксплуатации. Возможность регулировки длины от 325 до 492 мм позволяет индивидуально настраивать крепление в зависимости от размеров вашей техники.
Эти аксессуары не только сохранят пространство вашей кухни, но и обеспечат комфорт и удобство в использовании микроволновой печи, предоставляя быстрый доступ и лёгкую фиксацию. С Ultramounts UM888W ваша кухня станет более функциональной и эстетичной.
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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