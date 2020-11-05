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Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный

Артикул: 220320
  • Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 1
  • Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 2
  • Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 3
  • Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 4
Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 1
Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 2
Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 3
Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - фото 4
3 550 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 220320
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPolaris
Тип товараТостеры
Автоматическое центрирование тостовда
Дисплейнет
Дополнительный цветсеребристый
Количество отделений2
Количество тостов2
Материал корпусаметалл/пластик
Мощность900
Основной цветкрасный
Тип управлениямеханическое
Вес1,37
Прочеекнопка отмены, термоизолированный корпус, поддон для крошек, отсек для сетевого шнура
Функции и особенностирегулировка степени поджаривания, функция размораживания, функция подогрева, плавная регулировка температуры
Экстра подъем маленьких ломтиков хлебада
Приготовить ароматные хрустящие тосты к утреннему чаю или кофе поможет тостер Polaris PET 0915A. Выполнен в ярком красном цвете, который сам по себе будет поднимать настроение. Корпус изготовлен из термостойкого пищевого пластика и нержавеющей стали. Устройство имеет семь степеней обжаривания тоста, что позволяет приготовить хлебные ломтики в соответствии со своими вкусовыми приоритетами. Тостер Polaris имеет два отсека для тостов, куда можно загрузить пару кусочков хлеба. Предусмотрена функция разморозки и подогрева, автоматического отключения, а также кнопка отмены. Для удобства использования устройства конструкцией предусмотрен отсек для хранения шнура. Чтобы приготовление проходило максимально аккуратно, тостер укомплектован поддоном для крошек. Выполнен в современном стильном дизайне, удобный в использовании, нарядный.


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Самовывоз невозможен
Тостер Polaris PET 0915A 900Вт красный - по цене 3550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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