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Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой

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Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность
850 Вт
Основной цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182781
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
серебристый
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Функции и особенности
разморозка/подогрев/выдвижной лоток для крошек
Материал корпуса
металл
Мощность
850 Вт
Основной цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой

Электрический тостер. 7 степеней обжаривания. Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц.

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2019
KINOMAN

Достоинства:
- Простота использования - Равномерная обжарка - Поддон для крошек - Разные режимы: подогрев и разморозка - Дизайн

Недостатки:
Металлические поверхности, о которые можно обжечься

Комментарий:
Тостер отличный! Хоть это и первый мой опыт использования тостера, но оценить качество самих тостов я могу - они замечательные. Хлеб равномерно обжаривается и получается золотистым и ароматным. Степень обжарки легко можно выбрать из 7 режимов, есть и доп функции разогрева и разморозки: забыли, например, вытащить тосты сразу после приготовления, не беда, запихиваете их обратно и разогреваете. Есть поддон для крошек, который значительно упрощает уход за тостером. Ну и приятно, что сам он выглядит красиво и стильно. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
серебристый
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Функции и особенности
разморозка/подогрев/выдвижной лоток для крошек
Материал корпуса
металл
Мощность
850 Вт
Основной цвет
голубой
Дисплей
нет
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический тостер. 7 степеней обжаривания. Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2019
KINOMAN

Достоинства:
- Простота использования - Равномерная обжарка - Поддон для крошек - Разные режимы: подогрев и разморозка - Дизайн

Недостатки:
Металлические поверхности, о которые можно обжечься

Комментарий:
Тостер отличный! Хоть это и первый мой опыт использования тостера, но оценить качество самих тостов я могу - они замечательные. Хлеб равномерно обжаривается и получается золотистым и ароматным. Степень обжарки легко можно выбрать из 7 режимов, есть и доп функции разогрева и разморозки: забыли, например, вытащить тосты сразу после приготовления, не беда, запихиваете их обратно и разогреваете. Есть поддон для крошек, который значительно упрощает уход за тостером. Ну и приятно, что сам он выглядит красиво и стильно. Рекомендую.


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